Leichte Verletzungen erlitt ein 73-jähriger Fußgänger in der Karlstraße in Sigmaringen, informiert die Polizei. Weil der Parkscheinautomat auf seiner Straßenseite nicht funktionierte, überquerte er die Straße. Als er hinter einem parkenden Taxi auf der anderen Straßenseite vorbeiging, fuhr der Fahrer des Taxis unvermittelt rückwärts und erfasste den Rentner. Dieser fiel zu Boden und zog sich eine Platzwunde am Kopf zu. Der Taxi-Fahrer gab dem 73-Jährigen lediglich eine Visitenkarte des Unternehmens und sagte zu ihm, er solle in ein Krankenhaus gehen. Im Anschluss fuhr er davon und ließ den Rentner zurück. Die Polizei ermittelt nun gegen den 34-Jährigen wegen Verdachts auf Verkehrsunfallflucht.