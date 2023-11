Eine Autofahrerin mit auffälliger Fahrweise auf der Strecke zwischen Mengen und Krauchenwies wurde am Sonntagabend durch eine Verkehrsteilnehmerin bei der Polizei gemeldet. Die Ford-Lenkerin geriet während ihrer Fahrt immer wieder an den Fahrbahnrand, touchierte mehrere Randsteine und überfuhr eine Verkehrsinsel. Als die alarmierten Polizisten die Autofahrerin zu Hause aufsuchten, bemerkten sie schnell, dass diese deutlich alkoholisiert war. Nachdem sie einen Alkoholtest verweigerte, musste die 52-Jährige die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleitet. Offensichtlich nicht einverstanden mit den polizeilichen Maßnahmen, schrie die Frau herum, versuchte, einen Beamten zu kratzen, schlug mit dem Fuß gegen den Streifenwagen und stemmte sich beim Einsteigen gegen das Fahrzeug.