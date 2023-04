Von einem „historischen Termin“ für den Landkreis Sigmaringen sprach Landrätin Stefanie Bürkle, als sie gemeinsam mit den Bürgermeistern von Pfullendorf, Illmensee, Schwenningen, Neufra und Scheer Innen- und Digitalminister Thomas Strobl begrüßte. Der stellvertretende Ministerpräsident hatte den höchsten Einzelförderbescheid mit dabei, der je im Landkreis Sigmaringen vergeben wurde, denn auf dem Scheck steht die Summe von 37.275.143,20 Millionen Euro für den Breitbandausbau in den fünf Kreisgemeinden.

Gemeinden zahlen keinen Cent

Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt sogar 93 Millionen Euro, und dennoch zahlen die Gemeinden keinen Cent. Denn 46 Millionen Euro steuert der Bund mit seinem Förderprogramm zum Glasfaserausbau bei und die restlichen zehn Prozent, die eigentlich die Kommunen übernehmen müssten, zahlt die OEW Breitband GmbH, die das Projekt baulich auch umsetzt. Als Gegenleistung für diese Kostenübernahme wird die erst 2021 gegründete GmbH dann Eigentümerin des Glasfasernetzes.

2023 sollen Arbeiten noch vergeben werden

Nach Angaben von Andreas Barth, Technischer Leiter der OEW Breitband GmbH und zuständig für die Projekte im Landkreis, beträgt das Investitionsvolumen in Pfullendorf 45 Millionen Euro, in Illmensee 17 Millionen Euro, in Scheer 14 Millionen Euro, in Schwenningen elf Millionen Euro und in Neufra sechs Millionen Euro. Anfang August sollen die Arbeiten ausgeschrieben und wenn möglich in diesem Jahr schon vergeben werden.

Digitalisierung als Chance für den Ländlichen Raum

Landrätin Stefanie Bürkle sieht in der Glasfaserinfrastruktur einen Standortvorteil für den Ländlichen Raum, auch um junge Leute in der Region zu halten. Die Digitalisierung werde für immer mehr Wirtschaftsbereiche unverzichtbar, nannte sie beispielhaft die zunehmenden Einsatzfelder in der Telemedizin, Industrie und Landwirtschaft.

Aber der Landkreis wäre außerstande, diese Aufgabe finanziell zu stemmen, nutzte Bürkle die Gelegenheit, sich bei den Vertretern von Land und Bund für die Förderprogramme zu bedanken. In den vergangenen 14 Monaten gab es für den Landkreis Sigmaringen Zuschussbescheide von sage und schreibe 266 Millionen Euro für den Glasfaserausbau. „Das sind gewaltige Summen und diese Investitionen werden den Landkreis verändern“, ist Bürkle überzeugt und machte klar, „dass wir diese gewaltige Chance auch nutzen werden.“

Minister moniert Aktion der Bundesregierung

Auch für Digitalisierungsminister Thomas Strobl bleibt der Ausbau schneller Internetanschlüsse eine der wichtigsten Aufgaben, denn die Glasfaserinfrastruktur gehöre zur Daseinsvorsorge, wobei er in diesem Transformationsprozess auf die Kommunen setze. Er erinnerte an den „harten Schlag“, den die Bundesregierung 2022 mit dem zeitweiligen Aus für das Bundesförderprogramm den Ländern und Kommunen versetzt habe, und zwar ohne Vorankündigung. Nun habe man eine neue, aber kompliziertere Förderkulisse und für Baden-Württemberg gebe es weniger Geld, monierte der Minister, kündigte aber an, dass man das Beste daraus machen werde.