von Sandra Häusler

Ein spannendes naturpädagogisches Erlebnis bietet das Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf der Stiftung Naturschutz Pfrunger-Burgweiler Ried an. Mit einem Moorforscher-Rucksack sind Familien oder kleinere Gruppen bestens ausgerüstet, um auf eigene Faust auf dem Moor-Erlebnispfad das geheimnisvolle Moor im Pfrunger-Burgweiler Ried zu entdecken. Insgesamt gibt es fünf Moorforscher-Rucksäcke, so dass mehrere Familien zur gleichen Zeit unterwegs sein können, berichtet Diplombiologin Margit Ackermann vom Naturschutzzentrum. Der Rucksack kann gegen eine Ausleihgebühr (10 €) und Pfand (20 €) und Hinterlegung eines Ausweises bis zur Abgabe während der Öffnungszeiten der Ausstellung an der Infotheke ausgeliehen werden.

Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule

In Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Hochschule Weingarten haben Dr. Ursula Maria Dieckmann, die Studentin Stefanie Tilli und die Diplombiologin Margit Ackermann, Mitarbeiterin des Naturschutzzentrum Wilhelmsdorf, den Moorforscher-Rucksack entwickelt. Doch warum? Das Naturschutzzentrum bietet viele naturpädagogische Veranstaltungen an. Ob das Führungen für Gruppen, Schulklassen, Menschen mit Behinderungen oder Kindergärten sind, Ferienprogramme oder das umfangreiche Jahresprogramm. Doch aufgrund der Corona-Pandemie sind viele Aktionen derzeit nicht durchführbar. Doch der Moorforscher-Rucksack gibt die Möglichkeit zum selbständigen, abenteuerlustigen Erleben des Rieds für Erwachsene und Kinder ab acht Jahren oder jüngere Kinder mit Unterstützung.

Sumpfschildkröte Emy führt über den Riedlehrpfad

Im Rucksack finden sich ein abwechslungsreiches Aufgabenheft sowie alles, was ein Naturforscher so an Ausrüstung braucht: eine Becherlupe, ein Bestimmungsbuch, Lupe, Pinzette und sogar ein Unterwassersichtgerät (Aquascope) zur Entdeckung der Unterwasserwelt. Emy, die Sumpfschildkröte, führt die Moorforscher durch zwölf Stationen über den Riedlehrpfad rund um das Naturschutzzentrum mit unterhaltsamen Aufgaben, Rätseln, Spielen und weist darauf hin, was es jeweils Besonderes zu entdecken gibt: genaues Beobachten ist gefragt, Themenkärtchen sind zuzuordnen, Geschichte zu erfahren und mit Spiegeln die Welt neu zu erleben. Etwas Zeit sollten die Familien mitbringen, um die ganze Runde von etwa 2,5 Kilometern Länge zu schaffen. Wenn am Ende der Tour das Rätsel gelöst ist, können sich die Moorforscher an der Infotheke des Naturschutzzentrums eine Überraschung abholen.

