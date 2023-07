Zwei Verletzte sowie einen Gesamtsachschaden in Höhe von rund 50.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall auf der L 286 zwischen Ostrach und Krauchenwies. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge fuhr ein 37-Jähriger mit seinem Passat von Ostrach in Richtung Krauchenwies. Dabei erkannte er einen vor ihm fahrenden Traktor offenbar zu spät und fuhr wuchtig auf. Durch die Kollision wurde der Traktorfahrer von seinem Gefährt geschleudert und verletzte sich schwer. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der Passatfahrer wurde leicht verletzt und kam mit dem Rettungswagen ebenfalls in ein Krankenhaus. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.