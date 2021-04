von Sk

Wie jetzt erst angezeigt wurde, hat am Mittwoch gegen 10 Uhr ein bislang unbekannter Mann im Siebenkreuzerweg zwischen den Kliniken Höchsten und dem dortigen Waldgebiet sexuelle Handlungen an sich vorgenommen. Der Unbekannte sprach nach Angaben der Polizei eine 52-jährige Frau an, die dort auf einer Parkbank saß. Im Laufe des Gesprächs öffnete der Mann seine Hose, entblößte sein Glied und fing an, sich selbst zu befriedigen. Er verlangte von der Frau, sein Glied anzufassen. Die Frau gab dem Unbekannten einen Stoß und schickte ihn weg, informiert die Polizei.

So beschreibt die Frau den Täter

Der Tatverdächtige wird von der 52-Jährigen als Mitte 20 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß und schlank beschrieben. Der Mann soll dunkles, lichtes Haar und eine hohe Stirn gehabt haben. Bekleidet war er mit einer dunklen Jogginghose und einem blauen T-Shirt. Das Kriminalkommissariat Sigmaringen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die ebenfalls von dem Unbekannten in entsprechender Weise angesprochen wurden oder sonst Hinweise zu dem Tatverdächtigen geben können, sich unter Telefon 0 75 71/10 40 zu melden.