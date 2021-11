Aufgrund der herausragenden Natur- und Kulturlandschaft in Oberschwaben hat die Landesregierung die Initiierung eines dritten Biosphärengebiets gemeinsam mit der Region in ihr Koalitionspapier aufgenommen. Ob und wie ein mögliches Biosphärengebiet in Oberschwaben aussehen kann, wird mit allen Akteuren der Region in den nächsten Monaten und Jahren geprüft. In Baden-Württemberg befinden sich mit dem Biosphärengebiet Schwäbische Alb und dem Schwarzwald zwei der 16 deutschen Biosphärengebiete, weltweit gibt es 714 Gebietskulissen in 129 Ländern.

Moore sind CO²-Speicher

Typisch für Oberschwaben sind die zahlreichen Moore mit ihrem Lebensraum für seltene Tiere und Pflanzen sowie dem CO²-Speicher. Aus diesem Grund hat die grün-schwarze Landesregierung die Initiierung eines möglichen dritten Biosphärengebiets als Aufgabe für die laufende Legislaturperiode gesetzt.

Gemeinsamer Fahrplan für das mögliche Biosphärengebiet

Vor Kurzem trafen sich nach Angaben des Regierungspräsidiums Landrätin Stefanie Bürkle, Landräte Dr. Heiko Schmid (Kreis Biberach) und Harald Sievers (Kreis Ravensburg) mit dem beim Umweltministerium zuständigen Abteilungsleiter Karl-Heinz Lieber und Regierungspräsident Klaus Tappeser zu einem ersten Austausch. Ziel des Gespräches war es, den gemeinsamen Fahrplan für das mögliche Biosphärengebiet festzulegen.

Regionale Akteure sollen in Entscheidungsfindung eingebunden werden

Wichtigster Schritt in den kommenden Monaten sind die Gespräche mit den regionalen Akteuren aus Land- und Forstwirtschaft, Tourismus, Wirtschaft und Naturschutz, Städten und Gemeinden sowie der Bürgerschaft.

Man müsse zuerst darüber informieren, was hinter der Idee eines Biosphärengebiets stecke, welche Chancen und Herausforderungen es mit sich bringt und wie die Rahmenbedingung für ein von der Unesco anerkanntes Gebiet aussehen würden, bevor die Region über ein mögliches Biosphärengebiet beschließen könne, waren sich die Gesprächspartner einig.

Letzte Entscheidung treffen die Gemeinderäte

Eine Entscheidung wird nach Abschluss der Gespräche gemeinsam und maßgeblich von den Städten und Gemeinden der Region getroffen. Sie spielen eine wichtige Rolle, denn letztendlich werden die Gemeinderäte für jede Kommune selbst entscheiden, ob und mit welchem Teil sie einem möglichen Biosphärengebiet beitreten wollen. Das Land wird den Weg der Entscheidungsfindung mit finanziellen Mitteln und zwei Personalstellen unterstützen. Im Landkreis Sigmaringen könnte das Pfrunger-Burgweiler Ried Teil des Gebiets werden. Es soll eine Vernetzung der Moorgebiete in den Landkreisen Sigmaringen, Ravensburg und Biberach geben.