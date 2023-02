Im Kreis Sigmaringen gibt es bei einer Fasnachtsveranstaltung erneut einen Fall von K.O-Tropfen. Das Opfer ist eine 24-Jährige, die sich in der Nacht auf Sonntag gemeinsam mit weiteren Besuchern in der Göge-Halle in Hohentengen aufgehalten hat. Nachdem sich gegen 3.30 Uhr ihr Zustand zusehends verschlechterte, wurde der Rettungsdienst alarmiert. Nachdem die 24-Jährige mit rund zwei Promille in das Krankenhaus Sigmaringen gebracht wurde, konnten die Verdachtsmomente bestätigt werden. Im Urin der Frau wurde ebenfalls Hydroxycarbonsäure festgestellt, was für eine Verabreichung von K.O.-Tropfen spricht. Hinweise auf die Täter und weiteren Vorfällen sind der Polizei bislang nicht bekannt. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau (Tel. 07 8 41/48 20) entgegen.