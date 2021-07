Ostrach vor 6 Stunden

Eltern bewerfen in Ostrach Nachbarn mit Glasbruchstücken

Ein eher ungewöhnliches Szenario bot sich Polizeibeamten aus Bad Saulgau, die am Montagabend zu einem Streit in die Schillerstraße in Ostrach gerufen wurden. Ein Ehepaar bewarf seine Nachbarn mit größeren Glasbruchstücken.