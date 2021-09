von Christl Eberlein

Auf der Heuneburg in Herbertingen wurde am Wochenende gefeiert. Im Freilichtmuseum tummelten sich am Samstag und Sonntag nicht nur Kelten, sondern auch Etrusker und Ägypter. Neben der hauseigenen Keltengruppe der Heuneburg waren mehrere, weitere keltische und andere historische Gruppen zum „Spektaculum der Antike“ gekommen, um sich und ihre mitgebrachten Ausstellungsstücke zu präsentieren. Das lockte an beiden Veranstaltungstagen zahlreiche Besucher an. Die „Living History“-Veranstaltungen auf dem Gelände der keltischen Höhensiedlung sind bereits Tradition.

Jahresthema heißt „Exotik“

Die Ägyptologinnen Dr. Heidi Köpp-Junk (links) und Daniela Rutica präsentierten das alte Ägypten beim Fest auf der Heuneburg | Bild: Christl Eberlein

Die „Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg“, die die Trägerschaft der Heuneburg im vergangenen Jahr übernommen haben, wollen das traditionelle Fest weiter pflegen und verbinden es einfach mit den jährlich wechselnden Themen aller staatlichen Einrichtungen des Landes, das erklärte Dr. Moritz Lange, Projektleiter der „Keltenerlebniswelt Heuneburg“. Das Thema 2021 lautet „Exotik“ und die lässt sich für heutige Augen in der Kultur der Kelten nicht selten entdecken.

Gewänder aus der Zeit von 1400 vor Christus

Mode um 1400 vor Christus: Zum Spektaculum der Antike auf der Heuneburg zeigte Andrea Neuser mehrere Modelle historischer Gewänder, von der Flügelhaube bis zum Schnurrock. | Bild: Christl Eberlein

Großes Interesse bei den Besuchern weckten die historischen Gewänder aus der Zeit um 1400 vor Christus, die Andrea Neuser mitgebracht hatte. Die Stoffe aus Wolle hat sie zum größten Teil selbst gewoben. Die Modelle entsprechen der Kleidung aus gut erhaltenen Funden verschiedener Ausgrabungsstätten im Siedlungsgebiet der Kelten. Unter den ausgestellten Stücken befand sich etwa eine Lüneburger Flügelhaube mit Bronzeverzierungen. Auch Gewänder, die bei Ausgrabungen in Dänemark in einwandfreiem Zustand gefunden wurden, hatte sie nachgearbeitet und auf die Heuneburg mitgebracht.

Im Nachbarzelt konnten die Besucher die passenden Schmuckstücke und Verzierungen aus Bronze oder Silber bewundern. Filigran gearbeitet Arm- und Beinspangen, schön verzierte Gewandnadeln oder feine Ketten faszinieren bis heute nicht nur die Besucherinnen.

Berittene Truppen vor 2700 Jahren

Es ging aber auch rau zu, in der Zeit der Kelten. Waffen, Rüstung und weiteres Kriegsgerät gehörten zum Alltag. Ein Reiterkrieger mit seinem Pferd, dem 2016 gefundenen „Unlinger Reiter“ nachempfunden, gab Auskunft über die berittenen Truppen vor 2700 Jahren. Und an Pfeil und Bogen konnten sich die Besucher am Wochenende zeitweise selbst versuchen.

Selbst versuchen, was es heißt an einer historischen Ausgrabungsstätte zu arbeiten, war das Stichwort für alle Kinder, das Spektaculum auf der Heuneburg besuchten. In einem großen Zelt hinter dem Eingangsbereich konnten sie selbst nach Fundstücken suchen. „Wir möchten so auch unseren jüngsten Besuchern das Thema Archäologie und Ausgrabung nahe bringen“, sagte Projektleiter Lange.

Emil und Papa Klaus Gebhardt aus Illmensee besuchten am Wochenende das „Spektaculum der Antike“ auf der Heuneburg. | Bild: Christl Eberlein

Es gab also viel zu entdecken, zu lernen und zu erkunden am Wochenende auf der Heuneburg. Bei strahlendem Wetter fanden viele Aktionen, Vorführungen und Ausstellungen statt, die die Besucher begeisterten und faszinierten. Veranstalter, Aussteller und Besucher zeigten sich gleichermaßen zufrieden.