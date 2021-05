Die Stadt Sigmaringen bietet die Möglichkeit, dass sich in Sigmaringen wohnhafte Bürger im Rathaus einen Impftermin im Impfzentrum Hohentengen reservieren lassen können. Da noch nicht alle Listenplätze vergeben sind, wird die Anmeldefrist bis auf Weiteres verlängert. Die Anmeldung für Sigmaringer Bürger ist ausschließlich telefonisch unter Tel. 0 75 71/106 138 von Montag bis Freitag, 8.30 bis 12 Uhr sowie Montag bis Donnerstag, 14 bis 16 Uhr möglich.

Wer kann sich für einen Termin melden?

Anders als in den Arztpraxen können sich in den Impfzentren aktuell nur diejenigen impfen lassen, die priorisiert sind. Es sollten sich also nur diejenigen auf dem Rathaus melden, die aktuell in der Prioritätenstufe 1, 2 oder 3 der Impfverordnung sind. Die Bescheinigung über die Impfberechtigung ist zum Termin im Impfzentrum vorzuweisen. Das Impfzentrum kann aktuell nicht sagen, welche Menge von welchem Impfstoff zur Verfügung steht. Daher sollten sich nur Impfwillige melden, die bereit sind, sich mit jedem Impfstoff impfen zu lassen.

Wie funktioniert die Anmeldung?

Die Stadt Sigmaringen erstellt eine Liste und gibt diese dann an das Kreisimpfzentrum weiter. Die Verantwortlichen im Impfzentrum unterbreiten dann per Mail einen Impftermin. Anzugeben sind dabei der vollständige Namen, das Geburtsdatum, die Adresse sowie die E-Mail-Adresse und Telefonnummer.

Ich habe mich bei der Gemeinde gemeldet und habe nun auf anderem Wege einen Impftermin erhalten. Was ist zu tun?

Bitte melden Sie sich erneut beim Rathaus. Sie werden von der Liste genommen, jemand anders kann nachrücken.

Sind Termine in Hohentengen über 116 117 oder impfterminservice.de auch weiterhin erhältlich?

Ja. Es können nicht alle Termine exklusiv Kreisbürgern über die Gemeinden angeboten werden. Wer über die Gemeinde keinen Termin erhält, sollte sich beim Hausarzt, anderen impfenden Ärzten oder 116 117 bzw. Impfterminservice um einen Impftermin bemühen.