Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 1.45 Uhr versucht, in einen Drogeriemarkt in der Sankt Katharinenstraße einzubrechen, informiert die Polizei. Die Täter verschafften sich Zugang zu dem umzäunten Gelände und machten sich an einem Fenster im Lager zu schaffen. Sie mussten ihren Einbruchsversuch jedoch abbrechen, nachdem der Alarm auslöste. Hinterlassen haben die Unbekannten einen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen der Tat und nimmt Hinweise von etwaigen Zeugen und Personen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, unter Tel. 07552 2016-0 entgegen.