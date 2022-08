Am Samstagnachmittag gegen 15 Uhr wurde ein Gebäudebrand in der Bittelschießstraße in Sigmaringen gemeldet. Der Brand wurde durch den Ladevorgang eines E-Bike Akkus ausgelöst, teilt die Polizei mit. Etwa gegen 13 Uhr hatte der Besitzer sein E-Bike in der Garage zum Laden angeschlossen. Gegen 15 Uhr entfachte ein Brand. In der Garage wurde mehrere Gartengeräte, die Garage selbst und das Haus leicht in Mitleidenschaft gezogen. Der Schaden wird auf rund 16000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Für die Löschmaßnahmen waren vier Löschfahrzeuge und 25 Feuerwehrleute der Feuerwehr Sigmaringen vor Ort. Auch ein Rettungswagen war vorsorglich am Brandort.