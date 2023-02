Im Rahmen einer Durchsuchungsmaßnahme, die sich gegen einen 18-Jährigen wegen des Tatverdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge richtete, haben Ermittler des Polizeireviers Bad Saulgau schon Anfang Februar 2023 an der Wohnanschrift sowie in einem alten Hotel Betäubungsmittel, verschreibungspflichtige Arzneimittel, eine baulich veränderte Schreckschusswaffe, Diebesgut und weitere Beweismittel sichergestellt. Neben dem Beschuldigten wurde in dem alten Hotel ein 20-Jähriger entdeckt, der dort gemeinsam mit dem 18-Jährigen Betäubungsmittel konsumierte. Bei der Durchsuchung des alten Hotels wurde zudem ein 34-Jähriger angetroffen, der ohne Wissen des Eigentümers ein Zimmer in den Räumlichkeiten des Hotels bezogen hatte und Betäubungsmittel sowie verschreibungspflichtige Arzneimittel mit sich führte.

Im Hotel wird auch Diebesgut entdeckt

In den Räumlichkeiten des Hotels konnten neben Betäubungsmitteln und verschreibungspflichtigen Arzneimitteln Blankorezepte aufgefunden werden. Unter einem Bretterboden stellten die Einsatzkräfte darüber hinaus eine Schreckschusswaffe sicher, deren Lauf manipuliert wurde und somit einer waffenrechtlichen Erlaubnis bedarf. Auch konnten bei der Durchsuchung mehrere Fahrräder, E-Bikes und ein E-Scooter aufgefunden werden. Sieben Fahrräder und E-Bikes konnten bereits Diebstahlstaten zugeordnet werden. Der sichergestellte E-Scooter (Hersteller „Viron“) sowie ein sichergestelltes E-Bike (Hersteller „Mammut“) konnten noch nicht zugeordnet werden. Geschädigte sollten sich mit dem Polizeiposten Mengen unter Tel. 07572/5071 in Verbindung setzen.