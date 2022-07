Bei der gut besuchten Kreisversammlung des DRK Kreisverbandes Sigmaringen in der Sandbühlhalle in Bingen wurde Rückblick auf das vergangene Geschäftsjahr gehalten und ein neues Kreispräsidium für die kommenden vier Jahre gewählt, informiert der Verein. Der scheidende Präsident Rolf Vögtle erhielt die Verdienstmedaille des DRK Landesverband Baden-Württemberg und wurde von seinem Kreisverband zum Ehrenpräsidenten ernannt.

18 Jahre lenkte Rolf Vögtle die Geschicke des DRK-Kreisverbandes

Die Kreisversammlung stand unter besonderen Vorzeichen. War es doch die letzte, die von Rolf Vögtle geleitet wurde. 18 Jahre stand er als Präsident an der Spitze des Vereins und hat seine ehrenamtliche Aufgabe immer mit vollem Engagement und Herzblut erfüllt. In seinem Bericht blickte er nicht nur auf das vergangene Geschäftsjahr zurück, sondern ließ die vergangenen Jahre seiner Tätigkeit Revue passieren.

Im Bericht von Schatzmeister Frank Vögtle wurde deutlich, dass sich der Kreisverband in einer guten finanziellen Position befindet und auch das zweite Jahr der Pandemie, trotz vieler Einschränkungen in den Angeboten, gut überstanden hat.

DRK-Präsidium mit vielen neuen Gesichtern

Der Tagesordnungspunkt der Wahlen war ein großer Block in der Versammlung, der von Bürgermeister Jochen Fetzer geleitet wurde. Neben Vögtle standen weitere Mitglieder nicht mehr zur Wahl und mussten nachbesetzt und von den Stimmberechtigten in der Versammlung neu gewählt werden. Mit Claudia Wiese steht nun erstmals eine Frau dem Kreisverband als Präsidentin vor. Unterstützt wird sie vom bisherigen Stellvertreter Karl-Heinz Hebeisen, den neu gewählten Christoph Schulz sowie Roswitha Beck, die auf die nicht mehr zur Verfügung stehenden Philipp Schwaiger und Dieter Rehm folgen. Weiterhin im Amt bleiben der stellvertretende Präsident und Kreisjustitiar Dr. Franz-Christian Mattes sowie der Schatzmeister Frank Vögtle. Dr. Elke Schneider folgt auf die scheidende Kreisverbandsärztin Dr. Brigitta Reimann. Dr. Christoph Ochsenfahrt wurde zu ihrem Stellvertreter gewählt. Professor Wolfgang Armbruster scheidet als stellvertretender Kreisjustitiar aus und wird von dem Juristen Froben Schmid ersetzt. Für das Jugendrotkreuz wurde Kai Dollenmaier als Kreisjugendleiter, bisher Frederik Geis, und in den Bereitschaften Ralph Grad als Kreisbereitschaftsleiter, bisher Mario Rilli, bereits im Vorfeld gewählt und von der Versammlung bestätigt.

Verdienstmedaille des Landesverbandes für Rolf Vögtle

Rolf Vögtle erhielt dann aus den Händen von Barbara Bosch, Präsidentin des DRK Landesverbands Baden-Württemberg, die Verdienstmedaille des Landesverbandes überreicht. In ihrer Laudatio ging sie auf die vielen Erfolge während seiner Tätigkeit ein und hob hervor, dass er, durch seine besonnene Art und sein offenes Ohr, das er allen ehrenamtlich Helfenden und hauptamtlich Beschäftigten stets gern zur Verfügung stellte, viele Dinge klären und auf den richtigen Weg bringen konnte. Standing Ovations aller Anwesenden bestätigten und bekräftigten die Aussagen.

Standing Ovations für neuen Ehrenpräsidenten

Doch das war noch nicht alles. Karl-Heinz Hebeisen, stellvertretender Präsident, sprach ebenfalls sehr persönliche Worte zu Rolf Vögtle und dem Publikum und ernannte ihn im Anschluss zum Ehrenpräsidenten des DRK Kreisverband Sigmaringen., was ebenfalls mit großem Applaus honoriert wurde. Beim Stehempfang nutzten viele Anwesende die Gelegenheit, sich persönlich von ihm zu verabschieden. Und auch das Angebot der neuen Präsidentin Claudia Wiese für ein erstes Kennenlernen wurde rege genutzt.