Vom 20. Juni bis 10. Juli heißt es in den drei größten Kommunen im Landkreis Sigmaringen ordentlich in die Pedale treten und möglichst viele Kilometer auf dem Fahrrad oder E-Bike sammeln, informiert die Stadtverwaltung Pfullendorf über eine besondere Aktion. Im Rahmen der Initiative Radkultur beteiligen sich die Städte Bad Saulgau, Pfullendorf und Sigmaringen am Stadtradeln, der mittlerweile internationalen und größten Radkampagne für mehr Klimaschutz, Radverkehrsförderung und Lebensqualität.

Pfullendorf Erstmals beteiligt sich Pfullendorf am Stadtradeln Das könnte Sie auch interessieren

In den drei Aktionswochen soll einfach mal das Auto stehen gelassen und möglichst viele Kilometer mit dem Fahrrad oder E-Bike zurückgelegt werden. Denn egal ob Arbeits- oder Schulweg, die Einkaufsfahrt, als Freizeitbeschäftigung oder als Leistungssport – jeder Kilometer, der mit dem Rad oder E-Bike anstelle des Autos zurückgelegt wird, trägt dazu bei, klimawirksame CO2-Emissionen zu vermeiden und leistet zudem einen Beitrag für die eigene Gesundheit und Fitness. „Gemeinsam wollen wir als gutes Beispiel vorangehen und mit Spaß an der Bewegung zum Klimaschutz beitragen“, sind sich Bürgermeisterin Doris Schröter (Bad Saulgau), Thomas Kugler (Pfullendorf) und Dr. Marcus Ehm (Sigmaringen) einig.

Gratiskugel Eis als Anreiz

Die Städte haben sich zudem eine Überraschung einfallen lassen: Wer eine Nachbarstadt im Rahmen des Stadtradelns mit dem Rad besucht, erhält dort eine Gratiskugel Eis. Das heißt: Wer beispielsweise von Pfullendorf nach Sigmaringen radelt, kann sich vor der Radtour in der Tourist-Information seiner Stadt einen Gutschein abholen und ihn am Zielort einlösen. Die Gutscheine können im Aktionszeitraum bei den teilnehmenden Eisdielen eingelöst werden – solange der Vorrat reicht.

Teilstrecken sind möglich

Die „Drei-Städte-Tour“ eignet sich als Tagestour vor allem für trainierte Pedelec-Fahrer. Wer es gemütlicher mag, wählt eine Teilstrecke aus oder nutzt Bus und Bahn als Zwischenetappe. Die Tourist-Informationen informieren über die Radwege.