Nach den Fasnetsferien starten auch die beruflichen Schulen zumindest mit den Abschlussklassen wieder in den Präsenzunterricht. Bis zu den Ferien war großteils Homeschooling angesagt. Für beide Bereiche sind die beruflichen Schulzentren Sigmaringen und Bad Saulgau digital gut aufgestellt, informiert das Landratsamt in einer Pressemitteilung.

Medienentwicklungspläne gefordert

Den Vorwurf, dass von den Fördermitteln des Bundes und des Landes aus dem Digitalpakt kaum etwas bei den Schulen ankommt, kann Claudia Baur, Fachbereichsleiterin Bildung und Schule, nicht bestätigen: „Ursprünglich hat das Land von uns verlangt, fertige Medienentwicklungspläne vorzulegen, bevor Geld fließen kann. Dann wurden die bürokratischen Anforderungen an Schulen und Schulträger verringert, und seit einem guten halben Jahr können wir zügig beschaffen, was unsere Schulen brauchen.“

Zertifikat vom Landesmedienzentrum

So konnten bereits im ersten Halbjahr parallel zur Erstellung der Medienentwicklungspläne größere Investitionen in die digitale Infrastruktur – zum Beispiel Server, Firewalls und W-Lan – getätigt werden und im Sommer dann die ersten mobilen Endgeräte gekauft werden. Inzwischen haben alle Kreisschulen – neben den beruflichen Schulen sind das die beiden Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren – die Arbeit an ihrem Medienentwicklungsplan abgeschlossen und dafür vom Landesmedienzentrum ein Zertifikat erhalten.

Teilweise fließt Digitalpakt-Geld sogar, ohne dass ein Antrag dazu erforderlich ist. So hat der Landkreis im Sommer 2020 zusätzliche 330 000 Euro für ein Sofortausstattungsprogramm bekommen, die bis Jahresende gebunden werden mussten. Die daraus beschafften über 400 Notebooks und Tablets sind zu einem großen Teil an Schüler verliehen beziehungsweise kommen beim Fernunterricht zum Einsatz. Auch das Equipment für die Erstellung von Videos und sonstigen digitalen Fernlernangeboten konnten die Schulen aus diesem Programm erhalten.

Seit Jahresbeginn 85 000 Euro geflossen

Weitere 85 000 Euro sind zu Jahresbeginn vom Land an die Kreisschulen geflossen, um damit besondere Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu treffen. Etwa die Hälfte davon wurde in CO²-Ampeln investiert, die in allen Klassenzimmern anzeigen sollen, wann Lüften erforderlich ist. Die Lieferung und Verteilung ist bereits erfolgt. Mit dem übrigen Geld können die Schulen Lücken in der bereits beschafften Ausstattung füllen und neu aufgetretenen Bedarfen begegnen. Hier entscheidet das jeweilige Kollegium im Rahmen der Förderbedingungen und des schulbezogenen Budgets über die Prioritäten und macht dem Landkreis als Schulträger Vorschläge. Die Vorschläge der beruflichen Schulen und der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren werden in diesen Wochen umgesetzt. Beispiele dafür sind zusätzliche Laptops zur Ausleihe oder Kameras für den Fernunterricht.