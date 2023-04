Im Rahmen der Ermittlungen gegen einen 18-Jährigen wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls ist es den Beamten der Polizeiwache in der LEA Sigmaringen gelungen, weitere Straftaten aufzuklären, informieren die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Polizeipräsidium Ravensburg in einer gemeinsamen Mitteilung. Dem Tatverdächtigen sowie drei weiteren Beschuldigten im Alter zwischen 24 und 32 Jahren werden mehrere Ladendiebstähle zur Last gelegt. Das Quartett soll versucht haben, am 17. April in einem Drogeriemarkt in Ehingen knapp 30 Parfumflaschen im Wert von 1.900 Euro zu stehlen. Sie wurden von der Verkäuferin gestellt, konnten aber flüchten. Das Diebesgut, so heißt es in der Mitteilung, sollte im Anschluss zur Sicherung des Lebensunterhalts weiterverkauft werden. Ein Teil der Bande soll an einem Ladendiebstahl am 14. April in einem Lebensmitteldiscounter in Sigmaringen beteiligt gewesen sein. Aufgrund der von der Ermittlungsgruppe gewonnenen Erkenntnisse wurden von der Staatsanwaltschaft Haftbefehle beantragt. Alle drei wurden am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt, welcher die Untersuchungshaft anordnete.