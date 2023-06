Etwa drei Dutzend Tonie-Figuren im Wert von rund 600 Euro haben zwei bislang unbekannte Männer am Mittwoch gegen 14 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der Marbacher Straße in Herbertingen gestohlen, informiert die Polizei. Tonies, ind kleine Figuren, mit denen der Content für die Toniebox abgespielt wird. Das kann ein Hörspiel, Hörbuch, Musik oder Wissen sein – ähnlich wie CDs oder Kassetten.

Eine Tonie-Box ist ein Gerät, um Musik, Hörspiele oder Hörbücher abzuspielen. Die Musik und Geschichten sind dabei auf den Figuren gespeichert. | Bild: Simon, Guy

Polizei sucht Zeugen

Während der eine Täter die Kassiererin ablenkte, passierte der Zweite den Kassenbereich und flüchtete. Einer der beiden wird als schlank und mit orangenem Basecap beschrieben, der andere soll einen Mundschutz getragen haben und blond gewesen sein. Auch er wird als schlank beschrieben und dürfte etwa 25 bis 30 Jahre alt gewesen sein. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen des Diebstahls und bittet Personen, die Hinweise auf das Duo geben können, sich unter Tel. 07581 482-0 zu melden.