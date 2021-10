Kreis Sigmaringen vor 5 Stunden

Der neue SPD-Bundestagsabgeordnete Robin Mesarosch plant ein Wahlkreisbüro in Sigmaringen

Als Parlamentsneuling richtet sich der 30-jährige Robin Mesarosch nach der Bundestagswahl gerade in Berlin wie in seinem Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen ein. Er will sich für die Region einsetzen und setzt dabei auch auf eine Zusammenarbeit mit Thomas Bareiß (CDU). Im Gespräch mit dem SÜDKURIER schildert Mesarosch seine ersten Eindrücke von der neuen SPD-Fraktion.