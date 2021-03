Sigmaringen Nur für Abonnenten vor 5 Stunden

Coronavirus in Sigmaringen: Ausbruch in der Gemeinschaftsunterkunft Fürstenhof

In der Gemeinschaftsunterkunft „Fürstenhof“ in Sigmaringen wurden mehrere Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet. Am Samstag fand eine große Testaktion statt.