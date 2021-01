Nach einer körperlichen Auseinandersetzung in einem Einzelhandelsgeschäft in der Platzstraße ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau. Nachdem ein 55-jähriger Kunde einen Unbekannten auf den nicht eingehaltenen Mindestabstand hingewiesen hatte, wurde dieser aggressiv und stieß den 55-Jährigen leicht zur Seite. Die Streitigkeit eskalierte, als der 55-Jährige den Tatverdächtigen nach seinem Einkauf auf dem Parkplatz des Geschäftes mit seinem Handy fotografieren wollte. Der Unbekannte wollte dem 55-Jährigen das Mobiltelefon wegnehmen, woraufhin dieser zu Boden fiel und sich leicht verletzte. Der Tatverdächtige flüchtete anschließend mit dem Smartphone. Laut Aussagen des Opfers soll es sich bei dem Tatverdächtigen um einen ca. 60 Jahre alten Mann mit grauen kurzen Haaren und deutscher Herkunft handeln. Zum Zeitpunkt der Auseinandersetzung trug er eine grüne Jacke und eine Jeanshose. Personen, die den Vorfall beobachtet haben und Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau unter 0 75 81/48 20 in Verbindung zu setzen.