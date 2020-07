Kreis Sigmaringen vor 9 Stunden

Corona: Lockerung der Besuchsregelungen im Krankenhaus Sigmaringen

Die Zahl der an COVID-19 erkrankten Patienten im Landkreis Sigmaringen bewegt sich seit Mitte Mai im einstelligen Bereich mit weniger als fünf Patienten. Deshalb werden die Zutrittsregelungen für Patienten und Besucher am SRH-Krankenhaus in Sigmaringen gelockert.