Die Folgen der Corona-Pandemie schlagen mit Wucht auf den Arbeitsmarkt durch, besonders im Landkreis Sigmaringen, wo sich die Zahl der Arbeitslosen gegenüber dem Vormonat um 20 Prozent erhöhte.

6900 Menschen ohne Arbeit

Der April ist üblicherweise ein Monat, in dem die Arbeitslosigkeit zurückgeht. In diesem Jahr ist das ganz anders. Von Frühjahrsbelebung ist keine Spur, die Zahl der Arbeitslosen ist in den vergangenen vier Wochen um rund 15 Prozent auf knapp 6900 gestiegen und ist damit so hoch wie zuletzt vor fünf Jahren.

Regionen unterschiedlich stark betroffen

Im Zollernalbkreis, zu dem die Geschäftseinheiten in Albstadt, Balingen und Hechingen gehören, führt der Anstieg um 480 Personen beziehungsweise knapp 13 Prozent zu einer Arbeitslosenquote von 3,9 Prozent. Das sind 0,8 Prozentpunkte mehr als vor einem Jahr zur gleichen Zeit. Im Landkreis Sigmaringen bedeuten 430 Arbeitslose mehr einen Zuwachs um fast ein Fünftel zum März und um 40 Prozent zum Vorjahr. Die Quote liegt mit 3,5 Prozent um 0,9 Punkte über dem Vorjahreswert.

3000 Betriebe fragen wegen Kurzarbeit an

„Das ist eine Entwicklung, mit der wir wegen Corona rechnen mussten. Immerhin ist es uns aber gelungen, fast alle Anzeigen auf Kurzarbeit schon zu prüfen, und auch bei den monatlichen Abrechnungen sind wir so gut wie auf dem Laufenden. Durch die Gewährung von Kurzarbeitergeld konnten wir einen noch stärkeren Anstieg der Arbeitslosigkeit vermeiden“, ist sich Traber sicher. Unternehmen nutzen das Instrument Kurzarbeit, um ihre Beschäftigten zu halten. Seit Beginn der Krise wurden fast 3000 Anzeigen auf Kurzarbeit erfasst und bereits geprüft. Zum Vergleich: Im März und April 2019 wurden insgesamt nur zehn Anzeigen erfasst.

Zurückhaltung bei Neueinstellungen

„Es war klar, dass die Corona-Krise auch den Arbeitsmarkt erfassen würde“, so Anke Traber, Leiterin der Agentur für Arbeit Balingen. „Was wir besonders deutlich merken ist die verständliche Zurückhaltung der Betriebe bei Neu- und Wiedereinstellungen. Die Arbeitskräftenachfrage ist erheblich zurückgegangen“, bilanziert Traber die Entwicklung im April.

Metall- und Elektroindustrie besonders betroffen

Für die gestiegenen Arbeitslosenzahlen gibt es verschiedene Gründe. Einerseits gab es deutlich mehr neue Arbeitslosmeldungen, besonders aus Metall- und Elektroindustrie, Handel, Zeitarbeit und Gastronomie. Insgesamt haben sich im April rund 1950 Menschen arbeitslos gemeldet, ein Viertel mehr als im März beziehungsweise vor einem Jahr zur gleichen Zeit.

Noch stärker hat sich aber ausgewirkt, dass weniger Menschen ihre Arbeitslosigkeit beenden konnten. Insgesamt ist die Zahl der Abgänge aus Arbeitslosigkeit um über ein Drittel gesunken, da ein Viertel weniger Personen eine neue Arbeit gefunden hat, auch der Ausbildungsmarkt derzeit kaum aufnahmefähig ist und Qualifizierungsmaßnahmen nicht im üblichen Umfang laufen können. Nur 1060 Menschen beendeten ihre Arbeitslosigkeit, 600 weniger als in den vier Wochen zuvor und 720 beziehungsweise 40 Prozent weniger als im April 2019.

Prognosen zum Ausbildungsmarkt schwierig

Statistisch machen sich die Auswirkungen der Corona-Krise auf dem Ausbildungsmarkt bisher kaum bemerkbar. Seit Oktober 2019 werden die Ausbildungsstellen für den diesjährigen Ausbildungsbeginn gezählt. Ihre Zahl ist mit rund 2800 annähernd unverändert zum Vorjahr. Die Zahl der Bewerber ist dagegen leicht rückläufig. Bisher sind knapp 1400 erfasst, 140 weniger als im Jahr zuvor.