Aufgrund der stark steigenden Inzidenzzahlen im Landkreis Sigmaringen und der zunehmenden Anzahl an COVID-19 Patienten im SRH Krankenhaus Sigmaringen wird das bisherige Sicherheitskonzept situativ an diese Entwicklung angepasst. „Tagesaktuell haben wir 30 infektiöse Patienten und 38 Mitarbeiter:innen sind in Quarantäne. Wir stellen uns auf einen weiteren Anstieg in dieser Welle ein“, erklärt Professor Georg von Boyen, Leiter des Coronastabs in den SRH Kliniken im Landkreis Sigmaringen und Chefarzt der Medizinischen Klinik.

Negativer Antigen-Schnelltest für Krankenhauszutritt notwendig

Um die Weiterverbreitung des Coronavirus und das Infektionsrisiko für Patienten zu minimieren, müssen Besuchende beim Krankenhauszutritt ab sofort aktiv einen negativen Antigen-Schnelltest von einer anerkannten Teststelle vorlegen. Dieser darf maximal 24 Stunden alt sein. Während des Klinikaufenthaltes müssen Besuchende durchgehend eine FFP-2-Maske tragen, die gilt selbstverständlich auch für den Aufenthalt in den Patientenzimmern. Die Abstandsregel ist einzuhalten. Personen, die den Patienten bei der Aufnahme begleiten, können kurz mit auf die Station gehen. Die Besuchszeiten sind wie bisher täglich von 11 bis 18 Uhr, erlaubt ist pro Tag ein Besucher je Patient. Die Besuchszeit wird auf eine Stunde festgelegt. Für Kinder ist nach wie vor der Patientenbesuch nicht gestattet.

Mehr als 300 neue Fälle an einem Tag

Im Landkreis Sigmaringen sind derzeit mehr als 1400 Personen offiziell an Corona erkrankt. Binnen eines Tages erhöhte sich die Zahl um mehr als 330. Die 7-Tage-Inzidenz beträgt 1136 und damit weist der Landkreis die zweithöchste Inzidenz in Baden-Württemberg auf. Die höchste Fallzahl haben Bad Saulgau (222), Pfullendorf (164) und Sigmaringen (155). Beuron hat mit drei Erkrankten die wenigsten Fälle. Seit Ausbruch der Pandemie sind im Landkreis mehr als 66 000 Personen an Corona erkrankt, und damit etwa 50 Prozent der Kreisbevölkerung.