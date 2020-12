Im Gesundheitsamt Sigmaringen wartet man weiter auf die sinkenden Infektionszahlen durch den harten Lockdown: „Die Zahl der Neuinfektionen bleibt weiter hoch und betrug in den letzten sieben Tagen 215. In der Woche zuvor waren es 169 und wiederum eine Woche zuvor noch 99 Neu-Infizierte in sieben Tagen“, erläutert Dr. Susanne Haag-Milz, die Leiterin des Gesundheitsamts. Die Infektionen steigen also auch im Kreis Sigmaringen weiter an, sodass nun eine 7-Tage-Inzidenz von 146,7 erreicht wurde.

Fast 1000 Menschen im Landkreis sind in Quarantäne

Aufgrund der anhaltend hohen Zahlen ist das Team des Gesundheitsamtes weiter in der Kontaktpersonennachverfolgung stark gefordert. Derzeit befinden sich 275 Infizierte und 700 enge Kontaktpersonen in Quarantäne. Durch die personellen Aufstockungen und das hohe Engagement ist es weiterhin möglich alle Fälle und Kontaktpersonen innerhalb von 24 Stunden zu ermitteln und nachzuverfolgen, wenn auch die Infektionsquellen aufgrund des weiterhin diffusen Infektionsgeschehens häufig nicht mehr ausfindig gemacht werden können.

Landkreis versorgt besonders gefährdete Personen mit über 130 000 Schutzmasken

Das Land Baden-Württemberg stellt den besonders schutzbedürftigen Gruppen in stationären und ambulanten Einrichtungen kostenlos FFP2-Schutzmasken zur Verfügung. Es handelt sich dabei um stationäre Pflegeeinrichtungen, Behinderteneinrichtungen und Menschen in der Obdachlosenhilfe. Im Vorgriff auf die Lieferungen des Landes hat der Bereich Katastrophenschutz des Landratsamtes aus seinen Notfallbeständen, die im Frühjahr aufgebaut wurden, insgesamt 35 000 FFP2- und 93 000 MNS-Masken an die Einrichtungen verteilt, für die der Landkreis für die Verteilung der Masken vom Land zuständig sein wird. Zusätzlich wurden dabei auch ambulante Pflegedienste gleich mitversorgt.

Dezernent Dr. Bernhard Obert, in dessen Bau- und Umweltdezernat auch der Katastrophenschutz angesiedelt ist, erläutert, dass die Mitarbeiter hierfür mehr als 70 Pakete zusammengestellt und diese zusammen mit der Straßenmeisterei direkt an 35 Einrichtungen ausgeliefert haben und betont: „Im Hinblick auf das dynamische Infektionsgeschehen in den letzten Tagen ist es uns wichtig, dass die Einrichtungen über die anstehenden Feiertage ausreichend mit Schutzmasken versorgt sind.“

Rechtliche Änderung fordert Eigenverantwortung der Bürger

Aufklärungsbedarf besteht verstärkt aufgrund der rechtlichen Veränderungen durch die neue „Corona-Verordnung Absonderung“ mit der direkten eigenverantwortlichen Verpflichtung, sich in Quarantäne zu begeben. Unverzüglich und eigenständig in Absonderung begeben müssen sich Personen, die positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden wurden oder wenn man auf sein Testergebnis wartet. Dies gilt nur für Personen, die aufgrund von Symptomen getestet wurden. In Quarantäne muss man sich auch begeben, wenn ein Haushaltsangehöriger mitteilt, dass er positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurde, und die zuständige Behörde mitteilt, dass man engen Kontakt zu einer infizierten Person hatte.

Landrätin Bürkle: „Virus macht vor Weihnachten nicht halt“

Auch wenn es schwer fällt, den Weihnachtsbesuch einzuschränken ruft Landrätin Stefanie Bürkle zur Einhaltung der Hygieneregeln und Schutzmaßnahmen auf: „In diesem herausfordernden Jahr wurde unserer Gesellschaft unglaublich viel abverlangt. Die Einwohnerinnen und Einwohner des Landkreises haben viel Disziplin bewiesen und so ihren Teil zur Bekämpfung des Virus beigesteuert. Doch das Virus macht vor Weihnachten leider nicht Halt und so sind wir allesamt weiterhin gefordert, uns mit möglichst wenigen Menschen zu treffen.“