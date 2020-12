Seit kurzem können sich Senioren über 80 Jahren und andere Impfberechtigte für eine Corona Impfung anmelden. Die Anmeldung läuft landesweit über die Hotline 116 117 oder online unter www.impfterminservice.de. Über die Hotline und die Onlineanmeldung koordiniert das Land alle Anmeldungen. Eine Anmeldung ist nur hier möglich. Hierauf macht das Gesundheitsamt Sigmaringen noch einmal aufmerksam. Zahlreiche Bürger hatten über die Corona-Hotline der Behörde wegen Terminvergaben angerufen. Denn aktuell sind Impfungen nur in einem der neun zentralen Impfzentren des Landes möglich.

Start in Hohentengen ist am 15. Januar 2021

Das Impfzentrum des Landkreises in Hohentengen wird – wie alle Kreisimpfzentren im Land – zum 15. Januar startklar sein. Da aktuell noch nicht feststeht, wann und wie viel Impfstoff der Landkreis erhält, ist noch nicht klar, ab wann dort und in welchem Umfang geimpft werden kann. Daher können noch keine Termine für eine Impfung in Hohentengen vereinbart werden. Sobald dies der Fall ist, wird dies auch über die Hotline 116 117 oder unter impfterminservice.de möglich sein. Auch für die Impfzentren in den Landkreisen organisiert das Land die Anmeldung, da die Landkreise die Impfzentren im Auftrag des Landes betreiben. Informationen zur Coronaimpfung gibt es unter Telefon 116 117 und unter www.impfterminservice.de