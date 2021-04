Obwohl Kindergärten und Schulen im Landkreis Sigmaringen geschlossen sind, ist das Infektionsgeschehen weiterhin hoch. Besonders betroffen sind Kinder, Jugendlichen und Mitarbeitende in Schulen.

Trotz Wechselunterricht an den Schulen, der Schließung von Kitas, die von Infektionsfällen betroffen waren und vermehrten Testungen treten nach wie vor Infektionen von Kindern, Jugendlichen und Mitarbeitenden in Schulen und Kindergärten auf. In den