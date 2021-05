Generationswechsel im Landratsamt: Der Landkreis Sigmaringen hat eine neue Erste Landesbeamtin und damit erstmalig eine weibliche Doppelspitze. „Claudia Wiese hat ihr Amt am 3. Mai angetreten“, informiert das Landratsamt. Rolf Vögtle, der 25 Jahre lang als Erster Landesbeamter tätig war, ging zum 1. Mai in den Ruhestand. In der Kreistagssitzung am 11. Mai wird er offiziell verabschiedet werden.

Volljuristin will Landkreis als Arbeitgeber attraktiver machen

Wiese wird das Dezernat I mit den Fachbereichen Personal und Organisation, Bürgerservice, Recht und Ordnung, Kommunales und Nahverkehr, Veterinärdienst und Verbraucherschutz sowie der Stabsstelle Digitalisierung und dem Justiziariat leiten. „Den Landkreis als Arbeitgeber attraktiv zu halten und die Digitalisierung unserer Arbeit voran zu bringen, ist mir ein besonderes Anliegen“, so Wiese. Die Volljuristin kommt aus dem Wirtschaftsministerium, wo sie in der Zentralstelle Verantwortung trug. Weitere berufliche Erfahrung sammelte sie in der Presse- und Koordinierungsstelle sowie im Referat für Naturschutz und Recht des Regierungspräsidiums Tübingen.

Landrätin Stefanie Bürkle freut sich auf Zusammenarbeit

„Fachlich bringt Frau Wiese alles mit. Besonders freut mich aber, dass sie verschiedene Ebenen der Landesverwaltung kennt, gut vernetzt ist und auch um die Anliegen von Städten und Gemeinden weiß. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihr“, sagt Landrätin Stefanie Bürkle. Claudia Wiese freut sich auf ihren Start in Sigmaringen: „Mit großer Vorfreude sehe ich meiner neuen, spannenden Aufgabe entgegen. Ich freue mich sehr auf das Kennenlernen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auf ein gutes Miteinander im Landratsamt sowie mit den Städten und Gemeinden“