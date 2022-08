Nach dem Brand eines Wohnhauses in der Marktstraße in der Nacht von Freitag auf Samstag, der ein Todesopfer gefordert hat, gehen die Ermittler der Kriminalpolizei dem Verdacht der Brandstiftung als Ursache des Feuers nach. Im Rahmen der ersten Ermittlungen haben die Beamten einen dringend tatverdächtigen 24-Jährigen vorläufig festgenommen, informieren die Staatsanwaltschaft Hechingen und das Polizeipräsidium Ravensburg in einer gemeinsamen Mitteilung. Der Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte. Kriminalbeamte brachten den 24-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt.

Genaue Brandursache steht noch nicht fest

Derzeit wird das 55 Jahre alte Todesopfer obduziert. Zudem sind Sachverständige am Brandobjekt damit beschäftigt, Spuren zu sichern und die genaue Brandursache festzustellen. Schaden an dem Wohngebäude wird inzwischen auf rund 250 000 Euro beziffert.

Gammertingen Wohnhausbrand in Gammertingen fordert ein Todesopfer

Nach Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei wurden die Rettungskräfte in der Nacht zum Samstag gegen ein Uhr in der Nacht zum Samstag zu dem brennenden Gebäude in Gammertingen gerufen. Die Feuerwehr konnte die Flammen zwar rasch löschen, für einen Bewohner kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er konnte nur noch tot aus der ehemaligen Gaststätte geborgen werden. Sein Mitbewohner wurde in eine Klinik gebracht.