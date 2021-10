von Robert Reschke

Trotz der frostigen Witterung hatten sich 54 Vertreter der Musikvereine des Blasmusikverbands Sigmaringen zur Hauptversammlung in der Waldbühne in Sigmaringendorf eingefunden. Begrüßt wurden sie musikalisch vom Musikverein Sigmaringendorf mit ihrem Dirigenten Thomas Schäuble, der einige Stücke zur Einstimmung spielte und auch die Totenehrung begleitete.

Rund 60 Vereinsvertreter besuchten trotz der frostigen Temperaturen die Hauptversammlung des Blasmusikverband Sigmaringen in der Waldbühne in Sigmaringendorf. | Bild: Robert Reschke

Holpriger Neustart der Musikvereine

Als wichtigste Aufgabe sieht Verbandsvorsitzender Egon Wohlhüter in den kommenden Monaten, dass die Vereine wieder auf die Füße kommen. Corona-bedingt sind ja die meisten Feste und Veranstaltungen abgesagt worden genauso wie die Musikproben. Auch das Kreismusikfest in Scheer konnte aus diesen Gründen nicht stattfinden. Er sieht den Neustart der Musikvereine als sehr holprig an. So appellierte er in diesem Zusammenhang an die Vereine, Mitglieder, die noch nicht wieder wie zuvor mitziehen wollen, nicht aufzugeben. Man muss einfach nochmals mit ihnen das Gespräch suchen.

Eventuelle Impfbedenken ausräumen

In die gleiche Kerbe schlug Landrätin Stefanie Bürkle bei ihren Grußworten. Auch sie appellierte an die Vereine, auf ihre Mitglieder einzuwirken, um eventuelle Impfbedenken auszuräumen. „Der Wunsch, wieder gemeinsam zu musizieren und in den Gemeinden Freude zu vermitteln, kann durchaus ein starkes Motiv für eine wachsende Impfbereitschaft sein“, gab sie zu bedenken. Der Vorsitzende ging auch auf die finanzielle Unterstützung für die Vereine in der Pandemie ein. „Die Hilfe war eine wichtige Sache und das Geld war bitter notwendig.“ Dem konnte die Landrätin nur zustimmen. „Wir müssen uns Dank der Corona-Hilfen des Bundes um den Blasmusikverband keine Sorgen machen.“

Fehlende Jugendarbeit könnte sich auf Jahrzehnte auswirken

Wie dem Kassenbericht von Ernst Wicker zu entnehmen war, konnte der Blasmusikverband trotz der Pandemie sein Guthaben auf den Konten deutlich verbessern. Dies war natürlich auch der stark eingeschränkten Jugendarbeit geschuldet. Hier konnten die eingeplanten Gelder gar nicht eingesetzt werden. Aber Egon Wohlhüter versprach, dass diese nicht verbrauchten Gelder in die zukünftige Jugendarbeit einfließen werden. In diesem Zusammenhang betonte er auch, wie wichtig es für die Vereine ist, dass die Jugendarbeit wieder in die Gänge komme. „Sonst fehlen uns diese Musiker auch noch in zehn, 20 oder 30 Jahren.“ Er wandte sich aber auch mit einem Wunsch an die anwesenden Abgeordneten: „Bitte kümmern sie sich darum, dass die Freibeträge für die Vereine erhöht werden müssen.“

Helmuth Barth zum Ehrenmitglied ernannt

Helmut Barth (links) wurde für seinen langjährigen Einsatz für den Verband zum Ehrenmitglied ernannt. | Bild: Robert Reschke

Eine besondere Ehrung galt Helmut Barth. Er wurde für seinen langjährigen Einsatz im Verband zum Ehrenmitglied ernannt. Zuletzt war er als Bezirksdirigent sowie als Bezirksvorstand tätig, bevor er nun aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten möchte. Die Gäste würdigten seinen Einsatz mit langem, stehenden Beifall. Bei den Wahlen gab es keine Überraschungen. Als Vorsitzender wurden Egon Wohlhüter und Stefan Blender als sein Stellvertreter wiedergewählt. Als Bezirksvorsitzende wurden Jörg Burkhart, Rudolf Hüglin und Anton Böll genauso bestimmt wie Christine Burkhart als Bezirksdirigentin. Einzig für den Bezirk 4 konnte kein Vorsitzender gefunden werden.