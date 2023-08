Weil er sich nicht mehr richtig auf den Beinen halten konnte, laut umher schrie und in der Bahnhofstraße mehrere Passanten verbal bedrängte, musste ein 39-Jähriger die Nacht auf Dienstag auf dem Polizeirevier Sigmaringen verbringen. Der mit rund 2,5 Promille Alkoholisierte wurde von den Beamten aufgrund seines Zustandes in Gewahrsam genommen. Die Kosten der Übernachtung werden ihm nun in Rechnung gestellt.