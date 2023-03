Ein Anwohner hatte in der Straße „Im Grund“ in Ostrach beobachtet, wie zwei geparkte Autos von einem VW Passat angefahren wurden und der Unfallverursacher dann in Richtung Hoßkirch geflüchtet war.

Das Fahrzeug wurde kurze Zeit später bei einer Polizeifahndung von einer Streife entdeckt, wobei der Fahrer die Anhaltesignale der Polizei ignorierte. Er beschleunigte, kam dann in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte fünf Leitplankenelemente.

Die anschließende Kontrolle ergab eine Alkoholisierung von knapp drei Promille beim 36-jährigen Fahrer. Die Beamten veranlassten die Entnahme einer Blutprobe in einer Klinik und beschlagnahmten auf Anordnung der Staatsanwaltschaft den Führerschein.

Am Passat entstand wirtschaftlicher Totalschaden von rund 2000 Euro. Gegen den Mann wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht ermittelt.