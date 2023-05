Mit Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte muss eine 24-jährige Autofahrerin rechnen, die von einer Polizeistreife am Montag kurz nach 3 Uhr in Krauchenwies gestoppt wurde. Die Beamten stellten bei der Kontrolle deutlichen Alkoholgeruch fest, heißt es in einer Mitteilung. Ein Vortest ergab, dass die Frau weit über 2,6 Promille intus hatte. Auf dem Weg zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus versuchte die 24-Jährige aus dem Streifenwagen zu springen und im weiteren Verlauf einen Beamten zu schlagen und zu beißen. Aufgrund ihres psychischen Ausnahmezustands wurde sie in eine Fachklinik gebracht. Den Führerschein der Frau beschlagnahmten die Polizisten und zeigten sie bei der Staatsanwaltschaft an.