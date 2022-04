Eine Verkehrsteilnehmerin hatte die Polizei verständigt, weil die Frau durch ihre Aggressivität und ihre Verwirrtheit aufgefallen war. Die Polizisten trafen die nicht unerheblich alkoholisierte Frau schließlich in einer Gaststätte an. Weil sie sich auch hier äußerst aggressiv verhielt, nahmen sie die Beamten in Gewahrsam. Gegen die Maßnahmen wehrte sich die Frau, beleidigte die Polizisten und trat nach ihnen. Sie wurde wegen ihres gesundheitlichen Ausnahmezustands in eine Spezialklinik gebracht.