Dem Hinweis einer Verkehrsteilnehmerin folgend, dass von Mengen Richtung Hohentengen ein Auto in Schlangenlinien unterwegs sei, kontrollierte die Polizei ein Auto in Hohentengen. Die Fahrerin dürfte allem Anschein nach unter erheblicher Alkoholeinwirkung gestanden haben, weshalb sie sich einer Blutentnahme unterziehen lassen und ihren Führerschein unmittelbar abgeben musste. An ihrer E-Klasse stellten die Beamten mehrere Unfallschäden fest. Ein Schaden konnte einer kurz zuvor gemeldeten Kollision mit einer Laterne in Mengen zugeordnet werden. Die Herkunft der anderen Beschädigungen blieb unklar, und der Schaden am Mercedes wird auf 7000 Euro geschätzt.