Mit seiner Masche hat ein Betrüger 2.000 Euro von dem Konto einer Seniorin abgebucht. Der etwa 30 bis 40 Jahre alte Mann klingelte an der Wohnung der 74-Jährigen und gab an, dass die Kosten für ihre Medikamente nicht mehr im bisherigen Umfang von ihrer Krankenkasse übernommen werden. In der Folge spielte der Mann der Seniorin vor, dass er deshalb mit ihren Kindern vereinbart habe, die Medikamente für sie abzuholen. Die Frau schenkte den Ausführungen des Betrügers Glauben und übergab ihm mangels Bargeld ihre Bankkarte samt Pin. Die Bank sperrte die Karte nach der Abhebung. Der Polizeiposten Mengen ermittelt wegen des Betrugs und warnt vor der perfiden Masche.