Um mehrere tausend Euro haben Betrüger in jüngster Zeit einen Betrieb geschädigt. Die Täter meldeten sich telefonisch bei der Firma und gaben vor, im Namen einer großen Internetsuchmaschine anzurufen. Da der Vertrag mit dieser ausgelaufen sei, wäre die Webseite des Unternehmens nicht mehr abrufbar. Die Betrüger stellten mehrere Fragen, die offensichtlich auf einen Vertragsabschluss abzielten. Der Betrieb erhielt im Anschluss mehrere Rechnungen und beglich diese. Nach Erhalt einer weiteren Rechnung schöpften Mitarbeiter Verdacht und informierten die Polizei. Diese warnt in dem Zusammenhang vor einer derartigen Betrugsmasche. Um keine Verträge abzuschließen, sollten Fragen nicht beantwortet werden, auf die nur mit „Ja“ geantwortet werden kann. Fragen zum Unternehmen, so rät die Polizei, sollten kritisch hinterfragt werden.