Meßkirch vor 21 Minuten

Bessere Orientierung dank neuer App auf dem Oberschwäbischen Pilgerweg

Als Ergänzung zum Oberschwäbischer Pilgerweg ist eine App für Smartphones in Bad Saulgau vorgestellt worden. Unter anderem führt eine Schleife vom Kloster Habsthal über Pfullendorf, den Ramsberg, Meßkirch, Engelswies, Beuron nach Inzigkofen enthalten. Pilgern oder auch einfach nur Wandern hat in der Corona-Pandemie weiter an Beteung gewonnen.