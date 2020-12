Passanten hatten den in der Hohenzollernstraße bewusstlos am Boden liegenden Mann dem Notdienst gemeldet. Da der berauschte und durchnässte junge Mann die Sanitäter mit Tritten attackierte, wurde die Polizei verständigt, die den akut unterkühlten Mann für den Transport ins Krankenhaus in Gewahrsam nehmen musste. Hierbei wehrte er sich mit hohem Kraftaufwand und warf mit beleidigenden Äußerungen um sich. Er hat sich nun strafrechtlich zu verantworten.