Über eine aufgebrochene Stahltür gelangten die Einbrecher in der Nacht auf Montag in das Gebäude, wo sie im ersten Stock als eine Türe zum Verkaufsraum aufbrachen, informiert die Polizei. Aus diesem entwendeten sie die Fahrräder in einem Gesamtwert von 80.000 bis 120.000 Euro. Die Ermittler des Polizeireviers Sigmaringen gehen davon aus, dass die Diebe die Pedelecs mit einem Lastwagen oder mehreren Transportfahrzeugen abtransportiert haben.