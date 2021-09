In der Pro 7-Reality-Show „Beauty & The Nerd“ treffen schöne Frauen auf Männer mit besonderen Interessen. Die Beautys und die Nerds bilden Paare und sollen sich näherkommen. So können sich die Kandidaten im Verlauf der Show kennenlernen und erhalten Einblicke in andere Welten – und vor allem auch die Gedanken und das Gefühlsleben – der Partner. Gefunden haben sich dabei der 22-jährige Cao, der derzeit eine Ausbildung zum Industriemechaniker absolviert und sich als bekennender Nerd von den Beautys Schminktipps für die perfekten Cosplay-Looks gewünscht hat. Der absolute Cosplay-Fan bezeichnet sich selbst als „Crafter“, was bedeutet, dass er seine Cosplay-Outfits und -Looks selbst bastelt und kreiert. Dafür hat er sogar einen 3D-Drucker in Gebrauch. Über sich selbst sagt Cao: „Als Cosplayer bin ich vielleicht unschlagbar, was Styling betrifft, aber privat bin ich da eine komplette Niete.“

Staffelfinale ist am Donnerstag, 9. September.

Die Tipps hat er sicher schon bekommen, denn gefunden hat er als Partnerin die 19-jährige Luisa aus Bamberg, die beruflich als Influencerin tätig und bei Trends up to date ist. Die junge Dame steht nach eigenen Angaben gern im Mittelpunkt und geht gerne aus. Luisa beschreibt sich als selbstbewusst und meinungsstark und findet es super, dass sie oft mit Barbie verglichen wird. Gemeinsam haben der Nerd aus Sigmaringen und die Schönheit das Staffelfinale von „The Beauty and the Nerd“ erreicht, das am Donnerstag, um 20.15 Uhr, auf Pro 7 zu sehen ist. Das Duo kämpft um das Preisgeld von 50 000 Euro.

Dreharbeiten in einer Villa auf Zypern

Sie haben es als Team bis ins Finale von „Beauty & The Nerd“ geschafft – der Sigmaringer Cao und die Bambergerin Luisa. | Bild: Pro7

Zum dritten Mal nach 2013 und 2020 gibt es eine Staffel „Beauty & The Nerd“ und die sechs Folgen in diesem Jahr wurden auf der Insel Zypern gedreht. Die Dreharbeiten dauerten einige Wochen, wobei sich in den vergangenen fünf Folgen ein Dutzend Teilnehmer nach und nach verabschieden musste, denn nur drei der insgesamt acht Paare gelangen ins Finale. Dass Cao und Luisa bis zum Ende dabei sein werden, war zu Beginn nicht absehbar, denn da schnappte sich eine andere Beauty den Nerd aus Sigmaringen und erst später schwenkte der Kreisstädter zur Bambergerin um.

Teilnehmer müssen diverse Aufgaben bewältigen

In der ersten Folge lernen sich übrigens die Teilnehmer kennen, bilden dann Pärchen, wobei eine schöne Frau übrig blieb, die als Erste die zypriotische Villa räumen musste. Die verbliebenen Pärchen mussten diverse Aufgaben erledigen, unter anderem transportierten die Nerds einen Cupcake durch den Pool und fütterten dann ihre Schönheiten mit dem süßen Gebäck.