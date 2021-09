Die häufigen und starken Niederschläge schmälern bei den Landwirten die Erntemenge und Qualität und deshalb spricht die Spitze des Kreisbauernverbandes Biberach-Sigmaringen von einer enttäuschenden Ernte und Präsident Karl Endriß blickt sorgenvoll in die Zukunft für seinen Berufsstand.

Ernte startet recht spät

Der Beginn der Ernte erfolgte mit Anfang beziehungsweise Ende Juli recht spät. Auch wenn das Getreide schon reif gewesen ist, ließen Niederschläge und die Unbefahrbarkeit vieler Felder keine Ernte zu und führten fast überall zu Problemen. Auch für die Fahrer war und ist der nasse Boden eine echte Herausforderung. Zahlreich blieben Erntemaschinen im aufgeweichten Boden stecken oder konnten sich nur mühsam wieder befreien. Erschwerend kommt hinzu, dass Bestände, durch Sturm und Nässe umgedrückt wurden. Einige Landstriche erlitten durch Hagel und Sturm starke Schäden bis hin zum Totalausfall.

Regen verzögert die Ernte

Außer in den Spätdruschgebieten konnte die Wintergerste größtenteils eingefahren werden. Durch den immer noch wiederkehrenden Regen zieht sich die Ernte in die Länge und es kommt zu längeren Unterbrechungen. Die Strohbergung stellt in diesem Jahr ebenfalls eine Herausforderung dar. Wer das Glück hatte, das Korn trocken einzufahren, schafft es oftmals nicht mehr vor dem nächsten Regen das Stroh zu bergen.

Nach drei Jahren mit hervorragenden Strohqualitäten müssen viele Milcherzeuger in diesem Jahr wieder mit schlechterem Stroh arbeiten. Erst ab Mitte August konnte es dann für die meisten Betriebe weitergehen. Hier standen einige wenige sonnige Tage zur Verfügung, an denen dann alles auf einmal gedroschen werden musste.

Kostenintensive Trocknung ist bei Getreide nötig

Des Weiteren werden in diesem Jahr viele Partien mit hoher Restfeuchte abgeliefert, was eine kostenintensive Trocknung nötig macht. Der deutsche Wetterdienst spricht vom regenreichsten Sommer seit zehn Jahren, im Juli gab es 40 Prozent mehr Niederschläge als im 30-jährigen Mittel. Damit nicht genug zogen im Juni und Juli auch noch Unwetter – Superzellen mit örtlichen Starkregen sowie Sturm und Hagel Schneisen der Verwüstung durch das Land und führten oftmals auch zu Totalverlusten.

Kreisbauernpräsident: „Margen sind für unsere Erzeugnisse einfach zu gering!“

Die Vorstandsriege des Kreisbauernverbandes Biberach-Sigmaringen mit Martina Magg-Riedesser (stellvertretende Vorsitzende), Alexander Keller(stellvertretender Vorsitzender), Niklas Kreeb (Kreisgeschäftsführer), Doris Härle (Vorsitzende der Landfrauen) und dem Vorsitzenden Karl Endriß (von links). | Bild: Alexander Keller

Klar ist, dass sich die heimischen Landwirte angesichts des Klimawandels, des Preisverfalls für ihre Produkte und der zunehmenden öffentlichen Kritik an ihrem Berufsstand, große Sorgen um die Zukunft machen. Dies bestätigt Kreisbauernchef Karl Endriß, der in Gammertingen-Bronnen einen Hof betreibt, im SÜDKURIER-Gespräch. Der vielfach geforderte Umbau zu einer ökologischen Landwirtschaft könne von den Bauern angesichts der immensen Kosten finanziell nicht allein gestemmt werden: „Die Margen für unsere Erzeugnisse sind einfach zu gering!“ Eine Hoffnung sind die Ergebnisse der von Agrarministerin Julia Klöckner eingesetzten „Borchert-Kommission“, die unter anderem einen „Generationenvertrag“ fordert, wobei auch der Handel in die Pflicht genommen werden soll.

Immer weniger Schweinehalter in Baden-Württemberg

Klar ist für Karl Endriß, dass die Zeit drängt, ansonsten werde das Höfesterben sich beschleunigen. Hinzu komme, dass die Versorgung mit regionalen Produkten sich verschlechtert. Als Beispiel nennt er den Selbstversorgungsgrad bei Schweinefleisch, der in Baden-Württemberg unter 50 Prozent gesunken ist. Eine Kernforderung des Kreisbauernverbandes ist, dass diejenigen Bauern, die ihren Hof weiter betreiben wollen, wirtschaftlich so gestellt werden müssen, dass ihr Bestand gesichert ist. Dies bedeute aber nicht, dass der Verband die frühere politische Maxime „Wachsen oder weichen“ befürworte. „Die Rahmenbedingungen müssen stimmen und wir brauchen Planungssicherheit“, nennt Endriß als Grundvoraussetzungen.