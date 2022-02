In einer Stellungnahme hält Bürgermeisterin Doris Schröter namens der Stadt Bad Saulgau mit ihrer Kritik an den Ergebnissen des Zweitgutachtens zur Kliniken GmbH nicht hinter dem Berg. „Die Stadt Bad Saulgau hatte sich hiervor Optionen für einen Erhalt des Krankenhausstandortes erhofft. Die mindeste Erwartung an das Gutachten war, Konzepte zur Sicherstellung der medizinischen Versorgung in der Raumschaft Bad Saulgau zu erhalten“, so Schröter.

Notwendige Ärzte sind laut Schröter nicht vorhanden

Dass das Gutachten nun die Ergebnisse des Erstgutachtens bestätigt und eine Zentralisierung am Standort Sigmaringen empfehle, ist aus ihrer Sicht keine allzu große Überraschung. Dass gleichzeitig mit der Information zum Zweitgutachten, bereits umfassende Beschlussempfehlungen vorgelegt und öffentlich gemacht werden und somit, wie bereits beim ersten Gutachten der Eindruck vermittelt wird, die Empfehlung sei alternativlos, stößt nicht nur bei Bürgermeisterin Doris Schröter auf Unverständnis.

Bürgermeisterin Doris Schröter ist bitter enttäuscht, dass auch das Zweitgutachten die Schließung des Krankenhauses Bad Saulgau aufrecht erhält | Bild: Lorenz, Stefanie

Das Angebot sieht als Nachfolgenutzung für Bad Saulgau vor, das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) zu vergrößern und gleichzeitig ein MVZ in Pfullendorf einzurichten. Nach Auffassung Schröters ist dies vor dem Hintergrund, dass weder ausreichend freie Sitze, geschweige denn die notwendigen Ärzte vorhanden sind und weder die Kliniken GmbH noch die Kreisverwaltung darüber entscheiden könne, kaum mehr als eine Beruhigungspille.

Vorwurf: Kein Interesse an bestmöglicher Nachfolgenutzung

Auch die Formulierung, die SRH zu „bitten“, Anträge auf Entwicklung eines sogenannten „Primärversorgungszentrums“ für Bad Saulgau zu erarbeiten und für den Fall, dass die Stadt in eine vertiefte Prüfung von Nachnutzungsoptionen wolle, daran „mitzuwirken“, vermittle nicht die Botschaft, dass man wirklich Interesse habe für Bad Saulgau, als größte Stadt im Landkreis, Wirtschaftsstandort, Kurstadt und Mittelzentrum, die bestmögliche Nachfolgenutzung zu schaffen.

Pfullendorf Ist die medizinische Versorgung im Landkreis Sigmaringen in Zukunft gesichert? Das könnte Sie auch interessieren

Entscheidung darf nicht nach dem Prinzip Hoffnung getroffen werden

„Es ist nach wie vor so, dass ein System abgeschaltet werden soll, bevor ein realistisches Konzept für eine bedarfsgerechte Nachfolgenutzung vorhanden ist“, so Schröter. Wenn es Landrätin Bürkle ernst meine mit einer Unterstützung und dem Ziel einer guten medizinischen Versorgung auch in Bad Saulgau, dann müsse diese deutlich konkreter und verbindlicher artikuliert und mit realistischen Zielsetzungen hinterlegt werden. „Eine so schwerwiegende Entscheidung muss an konkrete Bedingungen geknüpft werden und kann nicht nach dem Prinzip Hoffnung getroffen werden“, macht die Bad Saulgauer Bürgermeisterin deutlich.