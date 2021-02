Einen schweren Verkehrsunfall meldet die Polizei von der B32 , Umgehung Herbertingen, der sich am Mittwochabend ereignet hat. Eine Renault Clio-Fahrerin geriet bei winterlichen Fahrbahnverhältnissen mit ihrem Fahrzeug ins Schleudern und kam auf die Gegenfahrbahn. Hier prallte sie mit der Fahrerseite quer gegen einen entgegenkommenden Ford Kuga. Bei dem Unfall wurde die Renaultfahrerin tödlich verletzt. Der 60-jährige Fahrer des entgegenkommenden Autos wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von ca. 25 000 Euro. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Feuerwehren Herbertingen und Bad Saulgau waren mit 13 Fahrzeugen und 64 Mann im Einsatz. Das DRK war mit drei Fahrzeugen, einem Notarzt, einem Einsatzleiter und fünf Rettungsassistenten eingesetzt.