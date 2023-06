Bei einem Auffahrunfall in der Beizkofer Straße in Mengen wurden am Mittwochnachmittag gegen 14.30 Uhr vier Personen leicht verletzt. Eine 43 Jahre alte Ford-Fahrerin übersah, dass ein Rettungswagen vor ihr verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr diesem auf. Durch die wuchtige Kollision löste der Airbag im Ford aus. Während die Unfallverursacherin und ihre beiden Kinder vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht wurden, musste der ebenfalls leicht verletzte Beifahrer des Rettungswagens vor Ort nicht behandelt werden. Insgesamt entstand an den Unfallfahrzeugen ein Schaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Die Landesstraße war während der Unfallaufnahme kurzzeitig einseitig gesperrt. Aufgrund der Erstmeldung, wonach möglicherweise eines der beteiligten Fahrzeuge in Brand geraten war, rückte auch die örtliche Feuerwehr zu der Unfallstelle aus, informiert die Polizei.