von SK

Schwere Verletzungen erlitt eine 59-jährige Fußgängerin am Dienstagvormittag kurz vor 10 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Paradiesstraße in Bad Saulgau. Wie die Polizei informiert, fuhr ein 51-jährige Opel-Fahrer von der Badstraße kommend in Richtung Sießener Straße. In Höhe des Einkaufmarkts Feneberg war er nach Angaben der Polizei mit mäßiger Geschwindigkeit auf den dortigen Fußgängerüberweg zugefahren. Da die 59-Jährige davon ausging, dass der Autofahrer sie gesehen hatte, betrat sie die Fahrbahn. Als sie sich mitten auf der Straße befand, wurde sie vom Opel leicht erfasst. Bei ihrem anschließenden Sturz erlitt die Frau diverse Prellungen, konnte jedoch selbstständig einen Arzt aufsuchen.