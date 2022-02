Zu Beginn des Jahres sind wie immer im Januar mehr Menschen arbeitslos geworden als Arbeitslose einen Job finden konnten, informiert die Agentur für Arbeit Balingen in ihrem Bericht für Janaur. Der Anstieg fiel aber geringer aus als in den Vorjahren. Zum Berichtstermin im Januar waren 5830 Männer und Frauen ohne Beschäftigung, 340 mehr als um die Weihnachtszeit.

Arbeitslosenquote für den gesamten Agenturbezirk kletterte um 0,2 Punkte auf 3,2 Prozent

„Die gestiegene Arbeitslosenzahl ist für uns keine Überraschung. Für den Anstieg der Arbeitslosigkeit im Januar sind in erster Linie saisonale Gründe ausschlaggebend. Hinzu kommen der traditionelle Kündigungstermin und das Ende vieler befristeter Arbeitsverträge zum Jahresende, die ebenfalls zu vermehrten Arbeitslosmeldungen führten“, erläutert Anke Traber, Leiterin der Agentur. „Unsere Zuwachsrate zum Vormonat ist aber so niedrig wie nie zuvor in einem Januar“, so Traber weiter. Im Vergleich zum Dezember stieg die Arbeitslosigkeit um rund sechs Prozent. Im Januar haben sich 1530 Männer und Frauen erstmals oder erneut arbeitslos gemeldet, 330 mehr als im Dezember, aber deutlich weniger als zu Beginn der Vorjahre. Für 1200 Menschen, 315 weniger als im Dezember, ging die Zeit der Arbeitslosigkeit zu Ende.

Arbeitskräftenachfrage bleibt hoch

Der Arbeitsmarkt in der Region bleibt für Arbeitsuchende attraktiv. Bereits 740 neue Stellen meldeten die heimischen Unternehmen dem gemeinsamen Arbeitgeber-Service von Agentur und Jobcenter im Januar. Das sind wesentlich höhere Stellenzugänge als in den Jahren zuvor. Damit sind knapp 4500 Stellen in vielen Branchen im Pool, die meisten in den Bereichen Lagerwirtschaft und Zustellung, Metallbearbeitung und Maschinenbau.

2100 Arbeitslose im Landkreis Sigmaringen

Im Zollernalbkreis beträgt die Arbeitslosenquote 3,4 Prozent, darunter Albstadt mit 4,2 Prozent, Balingen mit 2,8 Prozent und Hechingen mit 3,2 Prozent. Im Landkreis Sigmaringen stieg die Quote auf 2,8 Prozent. Im Zollernalbkreis gibt es derzeit insgesamt rund 3710 Arbeitslose (Albstadt 1670, Balingen 930 und Hechingen 1110). Davon werden 1830 von der Agentur für Arbeit und 1880 vom Jobcenter betreut. Im Landkreis Sigmaringen sind 2120 Arbeitslose registriert, davon 1180 bei der Agentur für Arbeit und 940 beim Jobcenter.