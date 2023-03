Im Februar ist die Arbeitslosigkeit anders als in den Vorjahren leicht gestiegen. Derzeit sind 7320 Menschen arbeitslos gemeldet, 25 Personen beziehungsweise 0,3 Prozent mehr als im Januar und über ein Viertel mehr als vor einem Jahr. Aber es gibt auch gute Nachrichten vom heimischen Arbeitsmarkt: Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist wieder gestiegen, weniger Menschen haben ihren Job verloren und viele Arbeitslose haben eine neue Arbeit gefunden.

Dynamischer Arbeitsmarkt

Arbeitslosigkeit ist kein starrer Block. Der Kreis der arbeitslosen Personen ändert sich ständig. Fortlaufend müssen sich Menschen erstmals oder erneut arbeitslos melden, während andere ihre Arbeitslosigkeit beenden können. „Es gibt wieder viel mehr Bewegung auf dem Arbeitsmarkt. Deutlich mehr Menschen als im Januar konnten in den zurückliegenden vier Wochen ihre Arbeitslosigkeit beenden. 1800 Personen konnten sich abmelden, allein 520 von ihnen und damit fast 60 Prozent mehr als im Januar fanden einen neuen Job. Zugleich haben fast 20 Prozent weniger als im Monat zuvor ihre Arbeitsstelle verloren“, fast Anke Traber, Leiterin der Agentur für Arbeit Balingen, die aktuellen Zahlen zusammen.

Pressesprecher Rolf Gehring ergänzt: „Dass die Zahl der Arbeitslosen trotzdem nicht gesunken ist, liegt an der gestiegenen Zahl neuer Arbeitslosmeldungen vor allem wegen des Zustroms ukrainischer Geflüchteter“.

Über 700 neue Stellen im Februar

„Uns wurden deutlich mehr neue Stellen gemeldet als zum Jahresauftakt“, so Traber zur Entwicklung der Arbeitskräftenachfrage. Mit 710 neuen gemeldeten Stellen ist die Nachfrage um mehr als die Hälfte höher als im Januar. Damit sind derzeit mehr als 4400 Stellen im Bestand. Das Stellenangebot ist breit gefächert, in der Lagerwirtschaft mit fast 500, in der Metallbearbeitung mit 275 und im Maschinenbau mit 240 Stellen.

Entwicklung in den Landkreisen unterschiedlich

Im Zollernalbkreis stieg die Zahl der Arbeitslosen um 1,0 Prozent auf insgesamt 4730 (Albstadt 2100, Balingen 1200 und Hechingen 1430). Davon werden 2010 von der Agentur für Arbeit und 2720 vom Jobcenter betreut. Die Arbeitslosenquote beträgt wie im Januar 4,4 Prozent, darunter Albstadt mit 5,3 Prozent, Balingen mit 3,6 Prozent und Hechingen mit 4,1 Prozent. Im Landkreis Sigmaringen sank die Zahl der Arbeitslosen um 0,9 Prozent auf 2580, davon 1220 bei der Agentur für Arbeit und 1390 beim Jobcenter. Die Arbeitslosenquote ging um 0,1 auf 3,4 Prozent zurück.