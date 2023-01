„Zu Beginn des Jahres sind wie immer im Januar deutlich mehr Menschen arbeitslos geworden als einen Job finden konnten“, informiert die Agentur für Arbeit in ihrem Bericht für den Monat Januar 2023. Zwar haben sich im Januar mit 1600 kaum mehr Männer und Frauen arbeitslos gemeldet als im Dezember. Da aber nur 1140 Menschen ihre Arbeitslosigkeit beenden konnten, stieg die Arbeitslosigkeit an. Der Anstieg fiel aber geringer aus als im Durchschnitt der Vorjahre. Zum Berichtstermin im Januar waren 7290 Männer und Frauen ohne Beschäftigung, 450 bzw. 6,5 Prozent mehr als um die Weihnachtszeit. Die Arbeitslosenquote für den gesamten Agenturbezirk kletterte um 0,2 Punkte auf 4,0 Prozent.

Arbeitslosigkeit hat sich gegenüber Vormonat um 6,5 Prozent erhöht

„Die gestiegene Arbeitslosenzahl ist für uns keine Überraschung. Für den Anstieg der Arbeitslosigkeit im Januar sind in erster Linie saisonale Gründe ausschlaggebend“, erläutert Anke Traber, Leiterin der Agentur für Arbeit in Balingen. „Unsere Zuwachsrate zum Vormonat ist aber niedriger als im Durchschnitt der vergangenen Jahre. Der Anstieg fällt auch etwas geringer aus als im Landesschnitt“, so Traber weiter. Im Vergleich zum Dezember stieg die Arbeitslosigkeit um 6,5 Prozent. „Im Vergleich zum Vorjahr ist die Arbeitslosigkeit allerdings um ein Viertel gestiegen“, ergänzt Rolf Gehring, Pressesprecher der Agentur für Arbeit. „Das liegt in erster Linie am Zustrom ukrainischer Staatsangehöriger, was sich in der Statistik vor allem bei Frauen, Jugendlichen und Ausländern niederschlägt.“

Zurückhaltung der Arbeitgeber bei der Suche nach Arbeitskräften

Zu Beginn des Jahres hat die Nachfrage nach Arbeitskräften spürbar nachgelassen. Die Zahl der neu gemeldeten Arbeitsstellen liegt mit rund 475 deutlich unter dem Dezemberwert und ist auch mehr als ein Drittel niedriger als im Vorjahr. Dennoch hat die Agentur für Arbeit noch mehr als 4650 offene Stellen im Bestand.

Kreis Sigmaringen Agentur für Arbeit gibt im Coronajahr 2020 mehr als 102 Millionen Euro für Kurzarbeit aus Das könnte Sie auch interessieren

Das Stellenangebot ist breit gefächert, z. B. in der Lagerwirtschaft mit über 420 und in Metallbearbeitung und Maschinenbau mit jeweils mehr als 300 Stellen.

Entwicklung in den Landkreisen und Geschäftseinheiten

Die Arbeitslosenquote ist in den Geschäftseinheiten des Agenturbezirks um zwei bis drei Zehntel gestiegen. Im Zollernalbkreis beträgt sie jetzt 4,4 Prozent, darunter Albstadt mit 5,2 Prozent, Balingen mit 3,7 Prozent und Hechingen mit 4,0 Prozent. Im Landkreis Sigmaringen stieg die Quote auf 3,5 Prozent. Im Zollernalbkreis gibt es derzeit insgesamt rund 4690 Arbeitslose (Albstadt 2080, Balingen 1210 und Hechingen 1400). Davon werden 2050 von der Agentur für Arbeit und rund 2640 vom Jobcenter betreut. Im Landkreis Sigmaringen sind 2610 Arbeitslose registriert, davon 1220 bei der Agentur für Arbeit und 1390 beim Jobcenter.